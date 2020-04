IBM trekt zijn jaarlijkse omzetprognose in omdat klanten door de coronacrisis de voorzichtiger zijn met uitgaven. Vooral de softwareverkoop is geraakt zo meldt de nieuwe CEO Arvind Krishna.

De omzet in het eerste kwartaal daalde met 3,4 procent naar 17,6 miljard dollar. De winst daalde met 26 procent naar 1,2 miljard dollar.

Cloud & Cognitive Software zag een omzetstijging van 5 procent. IBM Systems zag een stijging van 3 procent. Global Business Services had een vlakke omzet. De totale cloud omzet steeg met 19 procent naar 5,4 miljard dollar. De omzet van Red Hat steeg met 18 procent.

Krishna meldt verder dat IBM cloud diensten in trek zijn door de verschuiving naar werken op afstand. De meeste IBM klanten zijn financieel sterk en kunnen de pandemie aan. IBM meldt verder dividend te blijven uitkeren.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

