ICANN wijzigt 'sleutel van het web'

De zogenaamde KSK Roll komt er op neer dat de sleutel om het Domain Name System (DNS) extra te beveiligen wordt aangepast. Dat was niet meer gebeurd sinds 2010.

DNS kan je bekijken als het telefoonboek van het internet. Het zorgt er voor dat wanneer je een website intikt, je wordt doorgestuurd naar het IP-adres gelinkt aan die naam. Al slaat de aanpassing enkel op wie DNSSEC gebruikt, een reeks protocollen om DNS extra te beveiligen tegen misbruik.

ICANN waarschuwt dat de aanpassing gevolgen kan hebben als providers de aanpassing niet tijdig doorvoeren. Maar DNS Belgium, in ons land verantwoordelijk voor het toekennen van .be-domeinnamen, relativeert dat.

"De eindgebruiker moet niets doen. Maar zelfs op .be-niveau zien we dat maar tien procent van de domeinnamen DNSSEC gebruikt," zegt Philippe Du Bois, hoofd van DNS Belgium, aan Data News. "Enkel wie een name server draait met DNSSEC resolver moet nu iets aanpassen en in principe zijn die mensen op de hoogte."

Du Bois begrijpt de voorzichtigheid van ICANN omdat de aanpassing wereldwijd op korte termijn moet worden doorgevoerd. "Er is een overlap van 48 uur waarin de oude sleutel en de nieuwe sleutel werken. Maar voor België is maar tien procent ondertekend met DNSSEC. Ter vergelijking: Nederland is met zo'n vijftig procent een van de koplopers, maar in Duitsland of het Verenigd Koninkrijk is dat nog niet één procent. Ik verwacht voor België en zelfs wereldwijd geen problemen."

Wie toch niet op de hoogte is en de aanpassing moet doorvoeren kan terecht bij ICANN voor meer info. De bedoeling is om de sleutel aan te passen op 11 oktober om 16u UTC time. Dat is 18 uur Belgische tijd.