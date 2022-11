De iCloud app voor Windows beschadigt in sommige gevallen video's. Ook krijgen gebruikers beelden te zien die hoogstwaarschijnlijk van andere iCloud-gebruikers zijn.

De site MacRumors krijgt op haar forum verschillende meldingen van gebruikers over het probleem. Onder meer mensen met een iPhone 13 Pro en iPhone 14 Pro die een video synchroniseren met iCloud for Windows, merken nadien dat de video zwart is met lijnen, en dus niet te bekijken is. De gebruikers zeggen wel dat HDR en HEVC aan staat in hun camera-instellingen als ze de fout willen reproduceren.

De situatie wordt nog iets verontrustender omdat er tussen de zwarte beelden van de video's ook beelden zitten van onbekenden. Beelden van gezinnen, een voetbalwedstrijd of kinderen duiken spontaan op. Het is niet duidelijk van waar die beelden komen, maar het lijkt niet uitgesloten dat het om beelden van andere iCloud-gebruikers gaat die door een fout bij Apple elders terechtkomen.

Het lijkt wel geen algemeen probleem. Zo zijn er ook gebruikers die melden dat ze de bug niet hebben of niet kunnen reproduceren. Ook op het forum van Apple zelf zijn er momenteel geen vergelijkbare problemen gemeld.

