De katholieke koepel heeft voor het eerst een raamakkoord voor ICT-materiaal uitgeschreven. Dat werd binnengehaald door Signpost, samen met Lenovo en AMD. "Voor ons betekent dit een miljoenendeal", zegt CEO Arne Vandendriessche.

De aankoopcentrale van het Katholiek Onderwijs heeft een vierjarig raamcontract gesloten met het Vlaamse IT-bedrijf Signpost, de Chinese computerfabrikant Lenovo en de Amerikaanse chipmaker AMD. "Onder dit raamakkoord kunnen alle vrije basis- en secundaire scholen de komende vier jaar laptops en computers bestellen zonder nog offertes, bestekken of aanbestedingen in te vullen", vertelt Signpost-CEO Arne Vandendriessche aan Data News.

Zijn bedrijf is nu al de marktleider in het leveren van ICT-diensten voor het Vlaamse onderwijs, zowel op vlak van hardware, software, e-learning-platformen als clouddiensten. "Negentig procent van de secundaire scholen én alle hogescholen kopen hun software al aan bij ons. Met deze overeenkomst worden we in één klap ook de hofleverancier van hardware in álle Vlaamse katholieke scholen. Dit betekent een miljoenendeal", zegt Vandendriessche.

Signpost is de voorbije jaren sterk gegroeid. "Het is een rollercoaster. We halen minstens veertig procent groei per jaar. Voor 2019 zullen we uitkomen op een omzet van ongeveer 23 miljoen. En daar zijn de extra miljoenen nog niet bijgerekend die deze nieuwe overeenkomst ons zullen opleveren", zegt de zaakvoerder.