De eigenaar van een wassalon die zelf met een nieuwe betaaloplossing komt, u ziet het niet elke dag. Qreddi laat klanten mobiel betalen via een QR code.

ICT/Digital Project of the Year heeft al vaker aparte winnaars uitgeroepen voor grote en kleinere projecten maar dit jaar noopte het sympathieke project Qreddi de jury ertoe om ook een derde winnaar aan te duiden.

Als eigenaar van wassalonketen Netezon zag Tom Van Horebeek een nood aan alternatieven voor cashbetalingen. Veel van deze automaten werken nog met munten, maar dat leidt ook tot diefstal: onverlaten proberen de automaten open te breken om aan de munten te geraken. Nu de maatschappij weg beweegt van cash geld, moet ook de wasautomaat mee, dat is het idee.

Digitaal betalen

Het betalingsplatform Qreddi werkt daarvoor met een QR-code. "Je kan een account op Qreddi aanmaken via bijvoorbeeld Google of Facebook", legt Maxime Dittmann uit op het juryvoorstelling, "en daar kan je geld mee opladen of betalen aan een specifieke wasautomaat."

Bedoeling is onder meer om overzicht te bieden. Als eigenaar kan Van Horebeek nu bijvoorbeeld de drukte in wassalons beter monitoren en technische problemen van op afstand detecteren. Hij kan ook klanten beter leren kennen voor toekomstige aangepaste marketing. De klanten zelf kunnen van hun kant zien of er toestellen in hun lokale wassalon beschikbaar zijn, voordat ze hun wasmand tot daar zeulen. Bepaalde toestellen kunnen ook gereserveerd worden.

Op naar broodautomaten

De software zelf werd gebouwd in samenwerking met dienstverlener PeopleWare en draait op Amazon Cloud, maar dit is geen nieuwe betaalapp, benadrukt Tom Van Horebeek: "Wij gaan specifieke toestellen aansturen."

Het systeem werd in april van dit jaar voor het eerst geïntroduceerd en heeft ondertussen zes installaties in operatie, allemaal binnen de eigen wassalons. Van Horebeek en Dittmann zien het echter groter dan dat. "De sterkte van dit project is dat je het kan integreren in verschillende bedrijven. Je kan het platform installeren naast de huidige methodes", zegt Dittmann. Op een wasautomaat waar al een muntjessysteem en Payconiq-optie is, kan Qreddi er dus netjes bij, zonder het geheel open te gooien. Die integreerbaarheid maakt dat het duo onder meer een markt ziet in laadpalen en carwashes, over enkele jaren misschien zelfs in brood- en frisdrankautomaten.

Qreddi levert de nodige QR-stickers, instructiepanelen en de hardware die nodig is om het platform op de automaat te plaatsen. Een kleine fee moet in de toekomst upgrades bij die klanten financieren.

