Vliegtuigpiloten worden al deels in virtual reality getraind, maar lukt hetzelfde met maritieme handelingen? De Antwerp Maritime Academy zoekt het uit.

Twee bootgerelateerde winnaars voor Project of the Year deze keer, waarvan een dus deze VR-trainingsmodule voor de Antwerp Maritime Academy. De school voor maritiem personeel leert leerlingen onder meer hoe ze veilig verschillende handelingen aan boord moeten uitvoeren, waaronder het te water laten van de toch redelijk belangrijke reddingsboot.

"Leerlingen moeten zowel in theorie als in de praktijk leren hoe ze dat correct uitvoeren", legt Inez Houben, professor aan de academie, uit. In een ideale wereld worden die handelingen ingestudeerd tot ze bijna automatisme zijn, maar in de praktijk vereist het oefenen met de reddingsboot een hele constructie met een nagebouwd vlot boven de vijver op het terrein van de school. De tijd voor praktijkoefeningen is daar beperkt, merkt Houben op. "We wilden weten of VR in ons onderwijs ondersteuning kon bieden op vlakken waar de infrastructuur tekortschiet."

In maart startte Delaware met het bouwen van een VR-omgeving voor deze oefening, en in oktober werden de eerste lessen via headsets gegeven. De eerste resultaten zijn alvast bemoedigend, zegt Houben: "In interacties met de studenten merken we wel dat ze beter mee zijn. Ze weten beter in welke volgorde ze de taken moeten uitvoeren, bijvoorbeeld. We willen nu zien of we nog verder kunnen gaan met situaties die we niet in de praktijk kunnen oefenen." Denk dan aan simulaties van gevaarlijke situaties, of iets als 'de reddingsboot van grotere hoogte laten vallen'. "Dat kunnen we niet oefenen aan de vijver, want die is maar twee meter diep", legt Houben uit. "Daar kan virtual reality wel helpen."

De app moet in de eerste plaats studenten de kans geven om vaker te oefenen en op dingen te oefenen die ze in de 'echte' simulaties niet kunnen nadoen, maar waar het er in een levensbedreigende situatie wel op aankomt om juist te handelen. Houben ziet er echter ook een extra leshulp in. "De app kan analyseren waar een student naar kijkt, hoe snel hij of zij acties onderneemt enzovoort. Studenten kunnen op deze manier ook testen doen in de app om te checken hoe snel ze de procedure kunnen volgen. Het laat mij als docent meteen zien waar het goed of fout gaat en waar ik kan bijsturen."

Momenteel is de simulatie een onderzoekstool, maar de Maritime Academy hoopt in de toekomst ook officiële certificaten te kunnen aanbieden op basis van de training. Die trainingen zelf kunnen ook worden uitgebreid. "Nu gaat het om het te water laten van een reddingsboot, we kunnen echter ook aanlegstijgers ontwikkelen waar leerlingen kennis kunnen maken met trossen van verschillende kracht en andere operaties die ze nu niet kunnen oefenen."

