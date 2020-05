Bedrijven en particulieren die een computer schenken aan een school, kunnen die tijdelijk fiscaal aftrekken.

De Commissie Financiën keurde gisteren een voorstel van Groen en Ecolo goed waarbij desktops en laptops die worden geschonken aan een school als gift of beroepskost mogen worden ingebracht. Dat maakt het fiscaal aantrekkelijker om recent ICT-materiaal te schenken.

"Het is een tijdelijke maatregel die loopt tot 1 september omdat er nu een grote nood is," zegt federaal parlementslid van Groen Dieter Van Besien aan Data News. "Ik denk aan twee grote doelgroepen: mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij om een computer te kopen. Maar ook de iets grotere gezinnen. Als gezin met drie kinderen en thuiswerkende ouders heb je vijf schermen nodig. Dus we willen alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat niet enkel de afdankers, maar ook degelijk materiaal naar de scholen gaat."

Het voorstel gaat er van uit dat een pc op vier jaar tijd wordt afgeschreven. De waarde van een geschonken toestel van drie jaar oud, kan dus voor 25 procent verder worden afgetrokken.

Een schenking gebeurt in praktijk aan een school waardoor de school beslist over de verdere verdeling. Het is dus niet de bedoeling dat je je laptop doorgeeft aan je eigen kind om zo van het fiscaal voordeel te genieten. Scholen geven bij zo'n schenking een ontvangstbewijs dat de schenker (particulier, zelfstandige of bedrijf) kan inbrengen in zijn of haar belastingen.

Het voorstel werd gisteren goedgekeurd in de Commissie Financiën en komt waarschijnlijk volgende week op de plenaire vergadering voor een definitieve goedkeuring, samen met andere fiscale maatregelen waar minister van Financiën De Croo aan werkt.

In principe is het dan ook wachten op een publicatie in het Staatsblad, maar de periode vanaf wanneer dergelijke schenkingen aftrekbaar zijn, zal al eerder ingaan. "De maatregel zal lopen tot 1 september, zo kan ze ook dienen ter voorbereiding van de noden in het volgend schooljaar," zegt Van Besien.

De Commissie Financiën keurde gisteren een voorstel van Groen en Ecolo goed waarbij desktops en laptops die worden geschonken aan een school als gift of beroepskost mogen worden ingebracht. Dat maakt het fiscaal aantrekkelijker om recent ICT-materiaal te schenken."Het is een tijdelijke maatregel die loopt tot 1 september omdat er nu een grote nood is," zegt federaal parlementslid van Groen Dieter Van Besien aan Data News. "Ik denk aan twee grote doelgroepen: mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij om een computer te kopen. Maar ook de iets grotere gezinnen. Als gezin met drie kinderen en thuiswerkende ouders heb je vijf schermen nodig. Dus we willen alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat niet enkel de afdankers, maar ook degelijk materiaal naar de scholen gaat."Het voorstel gaat er van uit dat een pc op vier jaar tijd wordt afgeschreven. De waarde van een geschonken toestel van drie jaar oud, kan dus voor 25 procent verder worden afgetrokken.Een schenking gebeurt in praktijk aan een school waardoor de school beslist over de verdere verdeling. Het is dus niet de bedoeling dat je je laptop doorgeeft aan je eigen kind om zo van het fiscaal voordeel te genieten. Scholen geven bij zo'n schenking een ontvangstbewijs dat de schenker (particulier, zelfstandige of bedrijf) kan inbrengen in zijn of haar belastingen.Het voorstel werd gisteren goedgekeurd in de Commissie Financiën en komt waarschijnlijk volgende week op de plenaire vergadering voor een definitieve goedkeuring, samen met andere fiscale maatregelen waar minister van Financiën De Croo aan werkt.In principe is het dan ook wachten op een publicatie in het Staatsblad, maar de periode vanaf wanneer dergelijke schenkingen aftrekbaar zijn, zal al eerder ingaan. "De maatregel zal lopen tot 1 september, zo kan ze ook dienen ter voorbereiding van de noden in het volgend schooljaar," zegt Van Besien.