Group Depre uit Beernem produceert dierenvoeding voor zowel nuts-, sport- als gezelschapsdieren. De vraag vanuit onder meer de landbouwsector en diervoederketens viel tijdens de lockdown light allerminst terug. Met behulp van de ICT-afdeling hield de onderneming haar productiecapaciteit op peil.

Group Depre telt zeven productievestigingen in België, Nederland en Frankrijk. "De overheid catalogiseerde onze sector als essentieel", vertelt Dirk De Baets, managing director van de divisie veevoeding. "We hebben meteen ingezet op maximaal thuiswerk voor alle functies die dat toelieten. Door VPN-connecties met extra beveiligde authenticatietools uit te rollen voor de werknemers zonder bedrijfslaptop zetten we meteen een belangrijke stap."

Procesindustrie

Diervoederproductie is een echte procesindustrie. De aanmaak van receptenformules gebeurt in programma Bestmix en is gekoppeld aan het sectorspecifieke ERP-pakket Milas, twee oplossingen van softwarehuis Adifo uit Maldegem. Het derde element in het proces is de MES-laag (Manufacturing Execution System) van leverancier Actemium. "De afdeling die de formules beheert en naar de fabrieken doorstuurt, werkte tijdens de lockdown volledig vanop afstand."

Het aansturen van het machinepark gebeurde op de productielocaties zelf. "Via beveiligde connecties en mits de juiste bevoegdheden is een aansturing vanuit een andere locatie eveneens mogelijk", aldus De Baets. Het grootste risico situeerde zich naar zijn mening niet in de ICT-omgeving, maar wel in een mogelijke personeelsuitval en tekorten bij de grondstofaanvoer. "Dankzij de nodige voorzorgsmaatregelen stelden er zich gelukkig geen problemen. Omwille van een te beperkte afstand tussen de operatoren verplaatsten we wel een aantal procescomputers of stuurden we de processen via virtualisatie op andere computers aan."

Communicatietools

Group Depre zette voor intern overleg vergaderingen op via Skype. "De eerste virtuele vergadering met de commerciële buitendienst vond op 16 maart in de namiddag plaats, terwijl heel wat van de quasi vijfentwintig deelnemers in de ochtend nog nooit van Skype for Business hadden gehoord", blikt Dirk De Baets terug. De communicatie met externe partners verloopt via een waaier aan tools: niet alleen Skype, maar ook Google Hangouts, Microsoft Teams en Webex. Diverse sollicitatiegesprekken verliepen via de videofunctie van Whatsapp.

Door snel te schakelen draaide Group Depre in volle coronacrisis op nagenoeg eenzelfde capaciteit als voorheen en wist de onderneming vraagpieken omwille van hamstergedrag op te vangen. Dirk De Baets benadrukt graag de rol van de ICT-afdeling binnen dat verhaal. "Het eigen desktop-, laptop- en serverpark was vooraf al zo ingericht dat onze mensen de schermen gemakkelijk vanop afstand kunnen overnemen. We splitsten onze ICT-equipe van vijf medewerkers op in twee teams: drie thuiswerkende personen voor support op afstand en twee medewerkers die vanuit de hoofdzetel onze productiesites en kantoren ondersteunen. Bij zo'n crisis is een gedegen backoffice support door experten cruciaal." Intussen maakt Group Depre nu ook werk van een binnen de organisatie breed gedragen beleid rond werken vanuit een thuiskantoor. De onderneming plant verder de implementatie van Microsoft Dynamics 365, waarmee het ERP-luik straks richting cloud verhuist.

