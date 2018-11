ICT-integratie in Vlaamse scholen groeit gestaag

Gemiddeld staan er in het gewoon lager onderwijs nu 21 laptops, 29 desktops, 12 tablets en 3,5 chromebooks in een lagere school, of één toestel per 4,1 leerlingen. In het buitengewoon lager onderwijs is er 1 laptop en desktop beschikbaar per 2 leerlingen. Ook het (gewoon) secundair onderwijs beschikt over een groot computerpark. Gemiddeld zijn er 212 desktops, 55 laptops, 27 tablets en meer dan 10 chromebooks beschikbaar. Daarmee is in het middelbaar gemiddeld één device per 2 leerlingen beschikbaar. Een en ander blijkt uit de Monitor voor ICT-Integratie in het Vlaams onderwijs, een onderzoek uitgevoerd door Onderwijs Vlaanderen. Het onderzoek stelt dat scholen er qua ICT-integratie op vooruit gaan, zij het traag.

Infrastructuur

Aan de computerparken en infrastructuur ligt dat alvast niet, de meeste scholen hebben genoeg toestellen, en die zijn meestal ook op het (draadloze) internet aangesloten. Wel is een groot deel van het computerpark verouderd, vooral in het lager onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs. Het onderzoek stelt vast dat het vooral desktops zijn, die vier jaar of ouder blijken, en dat die steeds vaker worden vervangen door mobiele toestellen. De desktops in de typische computerklassen gaan dan ook naar beneden, hun aandeel bedraagt nog 44% van het computerpark.

Daarnaast hebben scholen ook duidelijk geïnvesteerd in randapparatuur. Zo beschikken bijna 92% van de lagere scholen over projectoren (gemiddeld bijna 6 per school). 89% van de scholen heeft meerdere digitale fototoestellen ter beschikking en 93,3% beschikt over digitale borden. In het gewoon secundair onderwijs zijn digitale borden ook aan een stevige opmars bezig, van 29,6% in 2007 naar 78,9% in 2018.

Software

Vooral in het secundair onderwijs en het bijzonder onderwijs wordt ICT nu vaker ingezet, bij lesvoorbereiding of communiceren met leerlingen en collega's, bijvoorbeeld. In de klas zelf worden de toestellen voornamelijk gebruikt voor presentaties, remediëring en differentiatie, waarbij leerlingen dus een persoonlijker pakket krijgen.

Het softwareportfolio van Vlaamse scholen is dan ook mee met de hardware gegroeid. Scholen investeren daarbij vooral in kantoorsoftware, leermethode gebonden software en digitale leerlingvolgsystemen. Die laatste vind je nu in zowat alle lagere en secundaire scholen.

Policy

99,6% van de lagere scholen en 98,6% van de secundaire scholen hebben een website. Een kleine meerderheid van de scholen heeft ook een social media policy. Daarbij is vooral aandacht voor cyberpesten, gedrag online, communicatie met derden. Omgaan met sexting komt dan weer veel minder aan bod. Scholen - zeker in SO - hebben ook actieve accounts op sociale media (97,6% in het secundair).

Al die integratie, zo meldt het rapport nog, zet wel meer druk op de ICT-coördinator. Die krijgt meer technische taken omdat er nu eenmaal meer software, hardware en randapparatuur te beheren valt. Daardoor is er nu minder tijd voor pedagogische ICT-ondersteuning.