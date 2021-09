We zitten op koers om wereldwijd 1,37 miljard smartphones te bouwen en verschepen, ofte één per zes mensen. Dat schrijft onderzoeksbureau IDC.

Zo'n 570 miljoen van die smartphones bieden ook 5G-ondersteuning. Dat voorspelt IDC in zijn Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker rapport, waarmee het de groei op de smartphonemarkt bijhoudt. Het gigantische aantal gebouwde toestellen komt neer op een groei van 7,4 procent tegenover vorig jaar, maar de vergelijking met pre-Covid-tijden is minder groot. 'De grootste markten ter wereld, waaronder China, de Verenigde Staten en West-Europa zijn nog niet helemaal bekomen sinds 2019, maar groeiende markten als India, Japan, het Midden-Oosten en Afrika zorgen voor sneller herstel', aldus IDC.

Bij de verscheepte toestellen groeien die van Apple met 13,9 procent, en Android met 6,2 procent. Opvallend is ook de stijging van het aantal verscheepte 'premium' telefoons. Het aantal toestellen die meer dan duizend dollar kosten is jaar-op-jaar gegroeid met 116 procent tegenover het tweede kwartaal van 2020.

5G

Bij die verscheepte toestellen is 5G ook een belangrijke factor, zeker nu verkopers daar steeds meer de focus op gaan leggen. 5G-telefoons zijn gemiddeld dan ook wat duurder dan 4G-toestellen, wat de inkomsten uiteraard ten goede komt. De meeste 5G-smartphones worden momenteel in China verkocht, met 47,1 procent van het wereldwijde marktaandeel, gevolgd door de VS met 16 procent, India met 6,1 procent en Japan met 4,1 procent, aldus IDC. Tegen eind volgend jaar verwacht het bureau dat 5G-telefoons meer dan de helft van de verkochte toestellen zullen uitmaken.

