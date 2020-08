Er wordt dit jaar wereldwijd meer dan 125 miljard dollar (ruim 106 miljard euro) uitgegeven aan cybersecurity-oplossingen. Dit blijkt uit onderzoek van marktvorser IDC.

Volgens IDC is er met name veel vraag naar consulting en services. Die laatste tak groeit dit jaar zelfs met tien procent. In totaal stijgen de cybersecurity-uitgaven met zes procent tot 125,2 miljard dollar.

In 2021 weer meer hard- en software

De vraag naar beveiligingshardware en -software groeide dit jaar wat minder, met respectievelijk vier en drie procent. Dat heeft volgens onderzoeksbureau IDC mede te maken door de coronacrisis, waardoor organisaties wat minder uitgeven. De verwachting is echter dat de interesse naar deze apparatuur en programmatuur vanaf 2021 weer aantrekt. Het gaat aan de hardwarekant dan onder meer om firewalls, VPN's en inbraakdetectie. Op het gebied van software gaan bedrijven volgend jaar dan weer meer investeren in endpoint security, analytische toepassingen en response-oplossingen.

IDC verwacht tegen 2024 een jaarlijkse groei van 8,1 procent in de beveiligingsmarkt. Tegen dat jaar is de sector goed voor 174,7 miljard dollar (circa 148 miljard euro) met een sterke vraag naar managed security services.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

