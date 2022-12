Marktonderzoeker IDC schat dat er dit jaar minder headsets voor augmented reality (AR) en virtual reality (VR) headsets zijn verkocht. Maar in 2023 komt er weer groei.

Het aantal wereldwijd verscheepte units daalt naar verwachting met 12,8% tot 9,7 miljoen stuks voor 2022. De groei keert in 2023 terug, waarbij het aantal verkochte toestellen naar verwachting met maar liefst 31,5% groeien.

Dit meldt IDC in zijn IDC Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker. De marktonderzoeker verwacht dat de markt voor AR- en VR-headsets na een krimp dit jaar de komende jaren blijft groeien. Voor de komende jaren voorspelt IDC een aanhoudende groei van meer dan 30%. De marktonderzoeker verwacht dat in 2026 35,1 miljoen AR- en VR-headsets worden verscheept.

Meta is marktleider

Meta domineert al langer de markt met de Quest 2. Het bedrijf had met de headset in de eerste drie kwartalen van 2022 een marktaandeel van 84,6% in handen. ByteDance staat op ruimte afstand op de tweede plaats met zijn Pico headset. Het Chinese bedrijf moet het doen met een marktaandeel van 7,4%. De top 5 bestaat verder uit DPVR (1,8%), HTC (1,1%) en iQIYI (0,9%). IDC verwacht dat deze bedrijven komend jaar allen voor uitdagingen komen te staan. Onder meer door de lancering van de volgende generatie headsets van Sony en de toetreding van Apple tot op de markt.

'Met de prijsstijging van Quest 2 en de verwachte premiumprijzen voor de PSVR2 en de headset van Apple, zijn consumenten op korte termijn waarschijnlijk terughoudender met hun uitgaven', meldt Jitesh Ubrani, onderzoeksmanager, Mobility and Consumer Device Trackers bij IDC. De commerciële groei overtreft naar verwachting de komende jaren echter het consumentensegment naarmate bedrijven VR-headsets meer en meer inzetten voor trainingsdoeleinden en andere toepassingen. Ook de komst van nieuwe AR-headsets draagt hieraan bij.

Uitdagingen voor AR-markt

Wel voorziet IDC een nieuwe reeks uitdagingen voor de AR-markt. Grote merken zoals Shadow Creator, Mad Gaze en zelfs Microsoft hebben moeite om de groei vast te houden. De marktonderzoeker verwacht dat dit kansen oplevert voor headsets van de volgende generatie en nieuwe spelers die de AR-markt willen betreden. Wel verwacht IDC dat deze ontwikkeling tot 2024 en wellicht zelfs 2025 op zich laat wachten.

'AR is lange tijd het domein geweest van stand-alone headsets gericht op commercieel gebruik, waardoor de manier waarop bedrijven hun werknemers trainen is veranderd', zegt Ramon T. Llamas, onderzoeksdirecteur, Mobile Devices en AR/VR bij IDC. 'Hoewel deze geavanceerd zijn in hun gebruik, was de vormfactor soms een uitdaging binnen bepaalde werkomgevingen. Vooruitkijkend verwachten we dat AR-headsets lijken op en aanvoelen als meer conventionele brillen en toch de ervaring behouden - of zelfs overtreffen - die vandaag de dag wordt geboden.'

In samenwerking met Dutch IT Channel.

