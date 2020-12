De Belgische identificatie-app itsme zal begin volgend jaar ook beschikbaar zijn in Nederland. Dat is na Luxemburg de tweede buitenlandse markt.

'Vanaf midden januari 2021 zullen ook Nederlandse burgers een itsme-account kunnen aanmaken', aldus CEO Stéphanie De Bruyne. Eerder trok de app al naar Luxemburg, daar wordt nu 'de versnelling ingezet'. Een en ander betekent dat Belgische bedrijven itsme zullen kunnen aanbieden aan hun Nederlandse en Luxemburgse klanten, en dat Nederlandse en Luxemburgse bedrijven de identificatiemethode in hun processen zullen kunnen integreren.

Banken en operatoren

Itsme werd in 2017 op poten gezet door een consortium van een aantal Belgische banken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) en telecomoperatoren (Proximus, Orange en Telenet). Met de app kunnen gebruikers zich bijvoorbeeld identificeren, transacties bevestigen en documenten ondertekenen.

De coronacrisis heeft het gebruik van itsme in België doen toenemen, stelt het bedrijf. De app telt nu 2,6 miljoen gebruikers, dat zijn er 1,1 miljoen meer dan vorig jaar. Het aantal transacties bedroeg dit jaar meer dan 80 miljoen, een verdubbeling tegenover 2019.

