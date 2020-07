Tegen de zomer van 2021 krijgt elke burger van VDAB een gepersonaliseerde website. Die site zal alle individuele loopbaandata verzamelen. Wie werk zoekt, zal vacatures aangeboden krijgen. Mensen die al een baan hebben, ontvangen opleidingssuggesties.

De plannen voor een gepersonaliseerde website passen in de vernieuwde rol die VDAB van de Vlaamse regering heeft gekregen. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleidings moet zich verder ontpoppen tot 'centrale regisseur' van de arbeidsmarkt en zich meer gaan richten op iedereen die vragen heeft over zijn loopbaan. De kerntaak van VDAB blijft wel om werkzoekenden naar een job te begeleiden.

'Veilige kluis'

Concreet wil VDAB tegen de zomer van 2021 voor elke Vlaming een gepersonaliseerde website uitwerken. Op die site, een soort 'veilige kluis', worden dan alle relevante loopbaandata per persoon gebundeld. Dat kan dan gaan van diploma's tot werkervaringen, opleidingen of loopbaanbegeleidingen.

Op basis van artificiële intelligentie kan VDAB vervolgens suggesties over opleidingen aanbieden. 'Meer dan ooit zullen werkzoekenden, onderbouwd op data en in samenwerking met heel wat partners, slim worden toegeleid naar werk, stages of een opleiding', zegt minister van Werk Hilde Crevits.

De plannen voor een gepersonaliseerde website passen in de vernieuwde rol die VDAB van de Vlaamse regering heeft gekregen. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleidings moet zich verder ontpoppen tot 'centrale regisseur' van de arbeidsmarkt en zich meer gaan richten op iedereen die vragen heeft over zijn loopbaan. De kerntaak van VDAB blijft wel om werkzoekenden naar een job te begeleiden.Concreet wil VDAB tegen de zomer van 2021 voor elke Vlaming een gepersonaliseerde website uitwerken. Op die site, een soort 'veilige kluis', worden dan alle relevante loopbaandata per persoon gebundeld. Dat kan dan gaan van diploma's tot werkervaringen, opleidingen of loopbaanbegeleidingen.Op basis van artificiële intelligentie kan VDAB vervolgens suggesties over opleidingen aanbieden. 'Meer dan ooit zullen werkzoekenden, onderbouwd op data en in samenwerking met heel wat partners, slim worden toegeleid naar werk, stages of een opleiding', zegt minister van Werk Hilde Crevits.