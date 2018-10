Ierland opent onderzoek naar datalek Facebook

Het onderzoek kadert in de nieuwe Europese regelgeving rond privacy (GDPR), die in mei in werking trad. De Ierse autoriteiten willen weten 'of Facebook zijn verplichtingen rond de bescherming van gegevens is nagekomen', klinkt het.

Het Europese hoofdkwartier van Facebook bevindt zich in Ierland. In de GDPR-richtlijn is voorzien dat bedrijven een boete riskeren die kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4 procent van hun omzet. Facebook is zelf ook een intern onderzoek opgestart.

Het is niet duidelijk of er ook effectief 50 miljoen accounts daadwerkelijk binnengedrongen zijn. Het bedrijf zegt dat het lek intussen is gedicht.