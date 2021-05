De HSE, de Ierse nationale gezondheidsdienst, heeft zijn IT-systemen tijdelijk offline gehaald na een ransomware-aanval.

De aanval is volgens de HSE aanzienlijk, en de IT-systemen werden uit voorzorg afgesloten. Daardoor werden ook enkele diensten, waaronder COVID-19 tests, onderbroken. Het vaccinatieprogramma en de meeste nooddiensten lijken niet getroffen.

Volgens de Ierse overheid is de aanval het werk van een internationale groep van cybercriminelen. "Dit was geen spionage. Het was een internationale aanval, maar dit is gewoon een bende cybercriminelen die op zoek zijn naar geld", zegt Ossian Smyth, de Minister voor digitale overheid van Ierland aan de Ierse zender RTE. Eerste minister Micheál Martin voegt eraan toe dat het land niet van plan is het losgeld te betalen.

Geen patiëntendata

De bende zou losgeld geëist hebben in bitcoin, na een ransomware-aanval die onder meer de gegevens op de centrale servers van HSE wisten te encrypteren, aldus RTE. Daarbij zouden echter geen patiëntengegevens zijn gelekt.

De aanval raakte bekend op donderdagavond, en op vrijdag sloot de HSE zijn IT-systemen af. Op zondagavond was het onderzoek nog bezig, schrijft de overheid in een mededeling. Ondertussen meldt de Irish Times een tweede aanval, op het Ierse Ministerie van Gezondheid, in dezelfde periode, die het werk zou zijn van dezelfde bende.

