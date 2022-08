Er mogen waarschijnlijk toch nieuwe datacenters worden gebouwd in Ierland. Een lokaal verbod in Dublin wordt zowel juridisch aangevochten als door de nationale overheid teruggedraaid.

Ierland is, vooral om belastingredenen, een van de favoriete uitvalsbasissen van veel Amerikaanse techbedrijven, maar het land trekt ook veel datacenters van die bedrijven aan. Dat baart sommigen zorgen, want de stroomconsumptie van die datacenters weegt stevig door. Dat maakte dat de South Dublin County Council in juni stemde om niet langer nieuwe datacenters toe te staan.

Maar zover komt het niet volgens The Irish Times. Intussen heeft Echelon Data Centers, een bedrijf dat datacenters bouwt, een beroepsprocedure voor het Ierse hooggerechtshof aangespannen. Tegelijk heeft ook de nationale Ierse overheid al laten weten dat de ban moet worden teruggedraaid omdat ze er kwam zonder goedkeuring van de nationale planningsregulator.

Een van de spelers die graag wil uitbreiden in de regio is Amazon. Het bedrijf kreeg in juni nog toestemming voor twee nieuwe datacenters in de omgeving van Dublin. Goed voor 12.875 en 1.455 vierkante meter aan datacentervloer, verspreid over meerdere verdiepingen.

