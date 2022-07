Het Belgische mobco - gespecialiseerd in werkplekdiensten en mobility - is overgenomen door CWSI: een Ierse speler rond mobile en cloud security.

Voor CWSI is het de tweede overname in de Benelux, nadat het in april het in Nederland gebaseerde Blaud kocht. Door mobco in te lijven breidt het bedrijf de actieradius uit met België en Luxemburg. Alle 26 werknemers van mobco blijven na de overname aan boord. Hoeveel CWSI neerlegt voor het bedrijf is niet bekend.

De deal omvat alle intellectuele eigendomsrechten rond het eigen Workplace-portaal van mobco: dat is het SaaS-platform waarmee de volledige levenscyclus van een moderne werkplek beheerd wordt. Onder meer Accenture en de Belgische Defensie gebruiken die oplossing. CWSI geeft in een persbericht aan dat het Workplace ook in andere markten wil gaan aanbieden.

Oprichter blijft ook aan boord

Mobco staat daarnaast als IT-integrator ook in voor het leveren, configureren en ondersteunen van de nodige hard- en software en diensten voor moderne werkplekken. Zo heeft het bedrijf partnerships met onder meer Samsung, Apple, Ivanti, VMWare, Jamf en Lookout.

Mobco-oprichter Ulrik Van Schepdael blijft na de overname ook aan boord. 'Het samenbrengen van onze mensen, intellectuele eigendom en klantenrelaties biedt een geweldige kans om zo een echte Europese leider te worden in het beheren en beveiligen van de moderne werkplek', klinkt het enthousiast.

CWSI Group is in 2010 opgericht in Ierland en biedt IT-securitydiensten en compliance-oplossingen die de moderne werkplek ondersteunen. Het bedrijf heeft kantoren in Dublin, Reading en Utrecht. Na deze overname verwacht CWSI Group een jaaromzet van 35 miljoen euro voor de hele groep af te klokken. De Britse en Europese markten zijn daarbij goed voor zo'n 80 procent van die omzet.

Ulrik Van Schepdael © mobco

Voor CWSI is het de tweede overname in de Benelux, nadat het in april het in Nederland gebaseerde Blaud kocht. Door mobco in te lijven breidt het bedrijf de actieradius uit met België en Luxemburg. Alle 26 werknemers van mobco blijven na de overname aan boord. Hoeveel CWSI neerlegt voor het bedrijf is niet bekend.De deal omvat alle intellectuele eigendomsrechten rond het eigen Workplace-portaal van mobco: dat is het SaaS-platform waarmee de volledige levenscyclus van een moderne werkplek beheerd wordt. Onder meer Accenture en de Belgische Defensie gebruiken die oplossing. CWSI geeft in een persbericht aan dat het Workplace ook in andere markten wil gaan aanbieden.Mobco staat daarnaast als IT-integrator ook in voor het leveren, configureren en ondersteunen van de nodige hard- en software en diensten voor moderne werkplekken. Zo heeft het bedrijf partnerships met onder meer Samsung, Apple, Ivanti, VMWare, Jamf en Lookout.Mobco-oprichter Ulrik Van Schepdael blijft na de overname ook aan boord. 'Het samenbrengen van onze mensen, intellectuele eigendom en klantenrelaties biedt een geweldige kans om zo een echte Europese leider te worden in het beheren en beveiligen van de moderne werkplek', klinkt het enthousiast.CWSI Group is in 2010 opgericht in Ierland en biedt IT-securitydiensten en compliance-oplossingen die de moderne werkplek ondersteunen. Het bedrijf heeft kantoren in Dublin, Reading en Utrecht. Na deze overname verwacht CWSI Group een jaaromzet van 35 miljoen euro voor de hele groep af te klokken. De Britse en Europese markten zijn daarbij goed voor zo'n 80 procent van die omzet.