De Ierse privacywaakhond DPC heeft Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en WhatsApp, een boete opgelegd van 265 miljoen euro.

Het bedrijf krijgt de boete omdat een dataset met persoonsgegevens van Facebook-gebruikers online beschikbaar was. Het ging om data van mogelijk 533 miljoen Facebook-gebruikers. Criminelen hadden de openbaar toegankelijke gegevens verzameld en op een hackersforum geplaatst. De Facebook-systemen werden daarbij niet gekraakt.

Het is niet de eerste boete voor Meta in Ierland: in de laatste veertien maanden is het boetebedrag voor het Amerikaanse bedrijf opgelopen tot 910 miljoen euro. Meta heeft zijn Europese hoofdkantoor in Ierland.

