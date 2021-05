De Ierse datatoezichthouder mag zijn onderzoek naar datastromen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Facebook hervatten. Een poging van het techconcern om het onderzoek te blokkeren werd vrijdag door het Ierse hooggerechtshof verworpen.

De Ierse gegevenswaakhond DPC was eerder onderzoeken begonnen naar het socialemediabedrijf vanwege het mogelijk schenden van privacyregels. Mogelijk wacht Facebook een hoge boete als de regels zijn overtreden.

Volgens de Ierse rechter zijn er door Facebook geen geldige redenen aangevoerd om de beslissing van de toezichthouder te betwisten. Ook met de werkwijze van de toezichthouder was volgens de rechter niets mis.

Na de uitspraak volgde een voorlopig bevel van de DPC. Daarin werd Facebook verteld dat het niet langer standaard contractuele clausules mag gebruiken om te voldoen aan de privacyregels bij het verzenden van gegevens naar de VS.

De Ierse toezichthouder is de belangrijkste privacyautoriteit voor Facebook en veel andere Amerikaanse techreuzen die hun Europese basis in Ierland hebben zoals Apple en Google. Dat betekent dat de uiteindelijke beslissing ook de koers kan bepalen voor gegevensoverdrachten voor veel andere bedrijven die onder het Ierse toezicht vallen.

