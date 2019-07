De fiscus heeft dit jaar 2.323.899 belastingaangiften ontvangen via het digitale platform Tax-on-web. Dat zijn er een goeie 10.000 meer dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Op de laatste dag registreerde Tax-on-web nog bijna 40.000 aangiften.

Wie zijn belastingaangifte nog niet heeft ingediend, kan dat enkel nog doen via een mandataris zoals een boekhouder. De deadline voor de aangifte via Tax-on-web verliep maandag om middernacht. Net als vorig jaar was de deadline enkele dagen verschoven wegens technische problemen. Mandatarissen hebben nu nog tijd tot 24 oktober om de resterende aangiften voor hun klanten in te dienen. De fiscus verwacht er nog meer dan een miljoen.