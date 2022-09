Het Zuid-Koreaanse LG pakte op de IFA-techbeurs in Berlijn verrassend uit met een 42-inch oled-display, dat met een druk op de knop van een plat in een gebogen scherm transformeert. Dat maakt deze Flex LX3 volgens de fabrikant het ideale toestel voor de fervente gamers onder de tv-kijkers.

Bij televisies is de hype van gekromde schermen al even gaan liggen, en veel fabrikanten waren zelfs al met de productie gestopt. Gamers daarentegen zijn over het algemeen wel fan van curved screens, en in het segment van de gamingmonitors zijn er dan ook heel wat modellen te vinden. Het voordeel van een gebogen scherm, vinden de liefhebbers, is dat je in een spel letterlijk omringd wordt door de actie; je wordt als het ware in het beeld getrokken.

Van 42- tot 27-inch

Tijdens het tv-kijken heb je daar minder nood aan, en geniet een klassiek plat scherm doorgaans toch de voorkeur. De Flex LX3 past er een mouw aan, met een toestel dat zowel flat als curved kan zijn. De buiging wordt aangedreven met een motormechanisme en is in twintig verschillende niveaus instelbaar, tot een ruime kromming van 900R. De bediening gebeurt gewoon met de afstandsbediening, waarmee je tevens toegang hebt tot enkele voorkeursinstellingen met betrekking tot de kromming.

Flex LX3. © LG

Belangrijk voor gamers zijn de snelle responstijd van 0,1 milliseconde en de compatibiliteit met zowel G-Sync als AMD FreeSync Premium. Verder kan het 4K-paneel van de Flex LX3 tot tien graden worden gekanteld en, via de verstelbare standaard, 140 millimeter hoger of later worden gepositioneerd. Nog handig is dat je niet verplicht bent om de volledige 42-inch van het scherm te gebruiken; in sommige games (denk aan shooters) kan dat net wat te veel van het goede zijn. Op die momenten kan je terugschakelen naar een beeldformaat van 32- of 27-inch, waarbij de rest van het display een zwarte rand vormt.

Klank- en lichtspel

Op de LX3 zit ook een Game-app, die toegang biedt tot aangepaste screensavers en diensten als Twitch en YouTube. Er is ook een MultiView-modus om content van twee verschillende bronnen tegelijk te bekijken. Andere features zijn een ingebouwde microfoon, extra USB-poorten voor de aangesloten computer, twee geïntegreerde luidsprekers van 40 watt en ondersteuning van Dolby Atmos.

Nog noemenswaardig is de aanpasbare verlichtingsfunctie aan de achterzijde die doet denken aan de Ambilight-technologie van Philips/TP Vision. De lichteffecten synchroniseren met de video of audio van de content op het scherm, en moeten zo voor nét dat beetje extra sfeer zorgen.

Een richtprijs is nog niet bekendgemaakt, maar deze ligt volgens een LG-woordvoerder in de lijn van een (platte) 55-inch oled-televisie van het merk.

42-inch te groot? Dan schakel je moeiteloos terug naar een 'kleiner' scherm van 32- of 27-inch. © MvdV

Bij televisies is de hype van gekromde schermen al even gaan liggen, en veel fabrikanten waren zelfs al met de productie gestopt. Gamers daarentegen zijn over het algemeen wel fan van curved screens, en in het segment van de gamingmonitors zijn er dan ook heel wat modellen te vinden. Het voordeel van een gebogen scherm, vinden de liefhebbers, is dat je in een spel letterlijk omringd wordt door de actie; je wordt als het ware in het beeld getrokken.Tijdens het tv-kijken heb je daar minder nood aan, en geniet een klassiek plat scherm doorgaans toch de voorkeur. De Flex LX3 past er een mouw aan, met een toestel dat zowel flat als curved kan zijn. De buiging wordt aangedreven met een motormechanisme en is in twintig verschillende niveaus instelbaar, tot een ruime kromming van 900R. De bediening gebeurt gewoon met de afstandsbediening, waarmee je tevens toegang hebt tot enkele voorkeursinstellingen met betrekking tot de kromming.Belangrijk voor gamers zijn de snelle responstijd van 0,1 milliseconde en de compatibiliteit met zowel G-Sync als AMD FreeSync Premium. Verder kan het 4K-paneel van de Flex LX3 tot tien graden worden gekanteld en, via de verstelbare standaard, 140 millimeter hoger of later worden gepositioneerd. Nog handig is dat je niet verplicht bent om de volledige 42-inch van het scherm te gebruiken; in sommige games (denk aan shooters) kan dat net wat te veel van het goede zijn. Op die momenten kan je terugschakelen naar een beeldformaat van 32- of 27-inch, waarbij de rest van het display een zwarte rand vormt.Op de LX3 zit ook een Game-app, die toegang biedt tot aangepaste screensavers en diensten als Twitch en YouTube. Er is ook een MultiView-modus om content van twee verschillende bronnen tegelijk te bekijken. Andere features zijn een ingebouwde microfoon, extra USB-poorten voor de aangesloten computer, twee geïntegreerde luidsprekers van 40 watt en ondersteuning van Dolby Atmos.Nog noemenswaardig is de aanpasbare verlichtingsfunctie aan de achterzijde die doet denken aan de Ambilight-technologie van Philips/TP Vision. De lichteffecten synchroniseren met de video of audio van de content op het scherm, en moeten zo voor nét dat beetje extra sfeer zorgen.Een richtprijs is nog niet bekendgemaakt, maar deze ligt volgens een LG-woordvoerder in de lijn van een (platte) 55-inch oled-televisie van het merk.