Tijdens de Samsung-persconferentie op IFA stond alles in het teken van duurzaamheid. De nieuwigheden gaan van koelkasten met AI om stroom te besparen tot wasprogramma's die de strijd aangaan met micro-plastics. Tv-kijkers kunnen dan weer hun groene steentje bijdragen met Samsungs nieuwe Solar Cell Remote.

De Zuid-Koreaanse technologiereus is 's werelds grootste fabrikant van televisies. Samsung becijferde dat gebruikers van die schermen samen zo'n 200 miljoen batterijen 'leegzappen'. Met de Solar Cell Remote, aangedreven door zonne-energie, is dat verleden tijd.

Licentiesysteem

De Solar Cell Remote wordt binnenkort standaard meegeleverd bij diverse nieuwe Samsung-televisies. Maar het bedrijf wil andere fabrikanten ook in staat stellen om de technologie te gebruiken, via een licentiesysteem. 'Zo kunnen ook zij een extra bijdrage leveren aan een duurzamere wereld', klinkt het.

Of het gadget ook los verkrijgbaar zal zijn, en wat de prijs wordt, is nog niet bekendgemaakt.

De 'Samsung-hal' op IFA 2022 in Berlijn. © MvdV

