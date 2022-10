De Zweedse interieurketen IKEA lanceert deze week de Dirigera, een nieuwe verbindingshub voor je smarthome die de bestaande Trädfri-hub opvolgt. Nieuw is onder meer de ondersteuning van de Matter-standaard.

Tegelijk met de Dirigera brengt IKEA ook een vernieuwde Home Smart-app uit. Deze combi van hard- en software kan volgens het bedrijf aanzienlijk meer slimme producten koppelen dan de Trädfri-hub uit 2014. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan Matter: het nieuwe smarthome-protocol dat dit najaar wordt gelanceerd, en dat moet zorgen voor meer interoperabiliteit tussen de slimme toestellen van verschillende fabrikanten.

Sfeerconfiguraties

'Met Dirigera en de nieuwe app willen we het onboardingproces verbeteren en het koppelen van nieuwe, slimme producten vergemakkelijken', zegt Rebecca Töreman, Business Leader bij IKEA Sweden. 'We hebben ook heel wat personaliseringsopties voorzien, zoals verschillende sfeerconfiguraties voor diverse activiteiten en gelegenheden.'

De Dirigera-hub heeft een richtprijs van 60 euro. Reeds bestaande producten uit het IKEA Home Smart-assortiment zullen volgens de interieurketen evengoed samenwerken met de nieuwe hub. Dat gamma wordt steeds uitgebreider en omvat intussen de segmenten audio, verlichting, luchtreiniging en gordijnen.

Samen met de Dirigera-hub lanceert IKEA ook een vernieuwde Home Smart-app. © IKEA

