imec komt met een volledig nieuwe chip die het mogelijk maakt om signalen tien keer sneller te verwerken en daarbij honderd keer efficiënter om te springen met energie. Dat opent de deur voor wagens en drones om beter te reageren op obstakels.

De chip is volgens imec de eerste in zijn soort die radarsignalen verwerkt met een 'spiking recurrent neuraal netwerk' en daarbij de principes van neurobiologie gebruikt. Dat zorgt er voor dat de verwerking van die signalen sneller gebeurt

Neurale netwerken worden al langer ingezet in computerwetenschappen, maar het traject dat een signaal aflegt tussen de sensoren en het algoritme dat beslissingen neemt kan een stuk sneller dankzij spiking neurale netwerken (SNN).

Ook de energie-efficiëntie is van belang. Neurale netwerken verbruiken veel energie waardoor ze minder geschikt zijn voor toestellen met een beperkte batterijcapaciteit, zoals drones. De SNN chip van imec is tot honderd keer energie-efficiënter dan huidige oplossingen waardoor spiking neurale netwerken in mobiele toestellen kunnen worden ingezet.

De toepassingen zijn breed. Imec ziet drones als een eerste praktische toepassing. Zij zijn immers afhankelijk van een beperkte batterij en kunnen schade oplopen of veroorzaken als ze in volle vlucht obstakels raken. Maar ook voor wagens die op dezelfde manier sneller kunnen remmen voor obstakels kunnen baat hebben bij de technologie.

"Dankzij de ontwikkeling van spiking neurale netwerken breekt als het ware een nieuw AI-tijdperk aan. Ze gaan op een spaarzame manier om met de beschikbare energie en zijn een pak sneller dan de huidige neurale netwerken," zegt Ilja Ocket, program manager neuromorphic sensing bij imec.

"Bovendien maken we gebruik van feedback loops - waardoor ons netwerk tijdssequenties kan onthouden en informatie die het eerder is tegengekomen, kan gebruiken om nieuwe beslissingen te nemen. Deze nieuwe chip betekent dan ook een grote sprong voorwaarts in de ontwikkeling van zelflerende naar echt zelfdenkende systemen."

De chip werd aanvankelijk ontwikkeld om spraakcommando's en de classificatie van ECG-signalen (elektrocardiogram) te ondersteunen op draagbare toestellen, met een beperkte batterijduur. Maar omwille van de generieke architectuur en het feit dat de chip makkelijk is aan te passen kan ze ook worden ingezet om andere data in bredere toepassingen te verwerken. Zo noemt imec specifiek radarsystemen als mogelijke toepassing, maar ook spraak, sonar, lidar en andere signalen kunnen met behulp van de chip snel en stroomzuinig verwerkt worden.

