Onderzoekers van imec demonstreren vandaag een nieuwe transistor die technologiebedrijven zal toelaten krachtigere computerchips te ontwikkelen. Dat meldt het Leuvense onderzoekscentrum.

Transistors zijn de zeer kleine bouwstenen van chips. Met een soort vorkstructuur ('forksheet') zeggen de imec-onderzoekers erin geslaagd te zijn de afstand tussen transistors aanzienlijk te verkleinen. Chipproducenten zullen daardoor onder de zogenaamde technologienode van 2 nanometer kunnen duiken en dus krachtigere chips kunnen ontwikkelen.

Om de twee jaar verdubbelde het aantal transistors op een computerchip de laatste vijftig jaar, luidt het bij imec. Het onderzoekscentrum gaat na hoe transistors op termijn nog kleiner kunnen worden gemaakt. Het doet dat in samenwerking met grote producenten zoals chipsmaker Intel.

Grote vraag

Verwacht wordt dat de vraag naar meer geavanceerde chips enorm zal toenemen omdat ze in steeds meer toestellen zitten. Slimme gezondheidssensoren zullen bijvoorbeeld sneller ziektes kunnen opsporen en zelfrijdende wagens hebben chips nodig om snel te kunnen reageren op een voetganger. 'In de nanometerwedloop die vandaag gaande is, plannen de producenten van geavanceerde chips enorme investeringen om de komende jaren de stap te zetten van de 5 nanometer-technologienode naar 3 nanometer en vervolgens naar 2 nanometer en kleiner', zegt imec. 'De nieuwe forksheet-technologie, die imec nu demonstreert, kan hen helpen in het nemen van die laatste horde.'

