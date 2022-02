imec en de KU Leuven stellen volgende week een chip voor die AI-berekeningen zo energiezuinig mogelijk doet. Daarvoor wisselt het per taak af tussen analoge en digitale berekeningen.

Twee jaar geleden kwam imec met AnIA, een chiparchitectuur op basis van analoge technologie. Dat klinkt vreemd in een digitaal tijdperk, maar het concept is dat sommige berekeningen, zoals patroonherkenning, beter minder exact worden gedaan, maar met een lager stroomverbruik en vaak met een even accuraat eindresultaat.

Daar wordt nu op verdergebouwd met DIANA, Digital and Analog Accelerator, een chip die afhankelijk van de taak kiest voor analoog of digitaal rekenwerk. De chip wordt volgende week voorgesteld op de elektronicabeurs ISSCC 2022.

'De sterk toenemende heterogeniteit in de algoritmes voor artificiële intelligentie vereist nieuwe hardware die de verschillende soorten berekeningen performant en energiezuinig kan uitvoeren,' legt Marian Verhelst, onderzoeksdirecteur bij imec en professor micro-elektronica aan de KU Leuven, uit.

'Voor sommige toepassingen, zoals patroonherkenning, is een analoge coprocessor het meest geschikt. Voor andere toepassingen, zoals het redeneren over die observaties, is daarnaast ook een digitale coprocessor vereist. De oplossing die we nu voorstellen combineert het beste van beide werelden op één compacte chip en voert berekeningen altijd op de meest energie-efficiënte manier uit, onafhankelijk van de specifieke toepassing.'

De chip zal worden geproduceerd door GlobalFoundries. imec zelf geeft als voorbeeld een robotarm die voorwerpen herkent en vastgrijpt. Maar ook in moderne drones, of augmented reality brillen kan de chip van pas komen om snel en zonder de batterij te kelderen berekeningen te maken.

