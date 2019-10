is redacteur bij Data News

Pulsify Medical haalt in een eerste kapitaalronde 2,6 miljoen euro op. Dat geld is voornamelijk afkomstig van de organisaties waar het bedrijf haar roots heeft.

Pulsify Medical bestaat sinds juni en legt zich toe op de ontwikkeling van draagbare ultrasone pleisters. Het bouwt verder op onderzoek van imec en KU Leuven rond flexibele ultrasone omvormertechnologie en expertise rond omvormers en dunne-film transistoren en systeemarchtectuur.

De 2,6 miljoen euro is hoofdzakelijk afkomstig van imec.xpand, het risicokapitaalfonds van imec en KU Leuven.

De start-up zelf werd opgericht als Carpatchiot b.v. door professor Jan D'hooge (KU Leuven, UZ Leuven) en dokter Lieven Hermots (Jesse Hospital, UZ Leuven), Xavier Rottenberg (imec) en Steve Stoffels (imec). De leiding komt in handen van Iwan van Vijverijken, hij is momenteel CEO van Keeler ltd. maar wordt dus CEO van het nieuwe bedrijf. Chris Japp wordt voorzitter van het bedrijf.