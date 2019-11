Onderzoeksinstelling imec gaat testen of het een experimenteel diagnosetoestel kan gebruiken om de gezondheid van astronauten te monitoren. Het krijgt daar steun voor van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Het gaat specifiek om een prototype van een diagnosetoestel ontwikkeld door imec's spin-off miDiagnostics. Dat is een toestel "op basis van een silicium-gebaseerde nanofluïde processor", dat op basis van enkele druppels bloed testen kan uitvoeren.

Het gaat om een eenmalig te gebruiken testkaart. Daarom moet het toestel zelf vooral klein en goedkoop zijn. "Menselijke verkenning in de ruimte vereist kleine medische toestellen met laag stroomverbruik, ontworpen om zelstandig medische diagnoses te stellen," zegt Susana B. Zanello, research en development manager bij Imec's design center in Kissimmee (Florida).

Met de hulp van NASA zal imec testen of het toestel kan worden gebruikt in gewichtloze toestand. Daarvoor worden paraboolvluchten uitgevoerd. In zo'n vlucht wordt voor de passagiers een toestand zonder zwaartekracht gesimuleerd. Dat laat toe om zowel het verzamelen van het staal (het bloed) als de migratie naar het nanofluïde kanaalnetwerk te testen in omstandigheden waarin men niet de gevolgen van de zwaartekracht voelt.