De lens, met kunstmatige iris, kan mensen met verminderde lichtgevoeligheid of scherptediepte beter zicht geven.

Beide onderzoeksinstellingen werken al enige tijd aan een prototype dat nu wordt voorgesteld. Het gaat om een slimme elektronische lens met kunstmatige iris, bedoeld voor mensen die, door een beschadigde of ontbrekende iris, extreem gevoelig zijn voor licht, of onscherp zien.

Vandaag bestaan er al oplossingen op basis van statische contactlenzen, maar die kunnen niet de volledige scherpte teruggeven. Daar wil de ontwikkeling van imec en UGent een antwoord op bieden.

"Door onze expertise op vlak van flexibele elektronica, vloeibare kristal (LC)-technologie, laagvermogen chipontwerp en hybride integratie te combineren, zijn we erin geslaagd om de iris na te bootsen in een contactlens", zegt onderzoeksprofessor Andrés Vásquez Quintero (imec/UGent).

. © imec/UGent

"In tegenstelling tot de huidige oplossingen kan deze elektronische irislens niet alleen de hoeveelheid invallend licht regelen, maar ook de scherptediepte verbeteren. Daarmee hebben we het potentieel aangetoond van een medische oplossing voor mensen met oogafwijkingen aan de iris, waarvan er wereldwijd zo'n 20 miljoen zijn."

In de vandaag voorgestelde lens zit LCD-technologie met ringvormige pixels die de iris nabootsen. De achterliggende elektronica heeft onder meer een oogknipperdetector en een fotodiode om de hoeveelheid licht te detecteren. De lens zelf verbruikt 148 nW en kan draadloos worden opgeladen via een NFC-chip.

Imec en UGent richten nu voor de verdere stappen de spin-off Azalea Vision op. Eerst moet er een klinische validatie volgen. Het einddoel is om de slimme lens op commercieel op de markt te brengen.

