Onderzoekscentrum imec en de Japanse chipproducent Rapidus gaan langdurig samenwerken rond 2-nanometer chips.

De twee partners hebben daarvoor vandaag een samenwerkingsovereenkomst, een Memorandum of Cooperation, getekend tijdens Belgische economische missie in Tokio.

Toekomstige toepassingen in onder meer telecom, mobiliteit en geneeskunde zijn afhankelijk van geavanceerde chips die enorme hoeveelheden data snel en energie-efficiënt kunnen verwerken. Die krachtigere chips hebben steeds kleinere transistoren, momenteel gaat het doorgaans om chips van 5 nanometer en stilaan 3 nanometer. De volgende generatie wordt 2 nanometer.

Dat met succes en op grote schaal produceren is een enorme technologische uitdaging, daarom zijn er niet zoveel producenten die de meest geavanceerde chips maken. IBM toonde in 2021, in een testlab, aan dat het mogelijk was. Intussen heeft ook TSMC laten weten dat het tegen 2025 met de productie wil starten

Rapidus is in dat speelveld een nieuwe speler, maar wel met de steun en middelen van IBM, de Japanse overheid, een aantal lokale grote spelers en nu dus ook imec. Het wil ook vanaf 2025 starten met chips op basis van 2 nanometer.

Het gaat om een project in samenwerking met onder meer NEC, Toyota, Sony, NTT, Softbank, Kioxia en MUFG bank waar de Japanse overheid en de betrokken bedrijven zelf 70 miljard yen (of 487 miljoen euro) in investeren.

Massaproductie dankzij imec

Onderzoekscentrum imec zal Rapidus helpen bij het implementeren van de technologie die nodig is voor massaproductie van de chips. Dat is overeengekomen in de samenwerking, die, behalve door imec en Rapidus zelf, ook ondertekend werd door Yasutoshi Nishimura, Japans minister voor Economie, Handel en Industrie en Vlaams minister-president Jan Jambon.

'We zijn bijzonder verheugd om via dit MoC onze samenwerking met het Japanse ecosysteem rond chiptechnologie verder te kunnen uitbouwen,' zegt Luc Van den hove, CEO van imec. 'Om Rapidus te ondersteunen in zijn intentie om chips van de 2-nanometer-generatie in Japan te produceren, kunnen we terugvallen op onze jarenlange ervaring in geavanceerde chiptechnologie, en kunnen we beroep doen op ons wereldwijde ecosysteem van partners binnen de halfgeleiderindustrie. We zijn dan ook bijzonder opgetogen om Rapidus als strategische partner binnen ons O&O-programma te mogen verwelkomen.'

Imec en Rapidus zullen ook samenwerken met het 'Leading-edge Semiconductor Technology Center (LSTC)', een Japans initiatief voor onderzoek en ontwikkeling naar nog krachtigere chiptechnologieën, dat momenteel in oprichting is.

