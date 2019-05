Het Leuvense onderzoekscentrum Imec heeft een prototype ontwikkeld van een 140GHz-radar die zeer fijne bewegingen, zoals microbewegingen van de huid, kan detecteren en op die manier vitale functies zoals hartslag of ademhaling kan monitoren. De radar, die objecten tot een afstand van 10 meter kan waarnemen, kan ook gebruikt worden als ondersteuning van mens-machine-interacties.

Het monitoren van de vitale functies is bijvoorbeeld interessant voor het detecteren van slaperigheid van bestuurders in de auto, hoge stress, een epilepsieaanval of een hartinfarct. Een andere mogelijke toepassing is het monitoren van bewegingen en vitale functies van kleine kinderen, tijdens de slaap, en zelfs wanneer de baby bedekt is door een deken.

De radar kan ook worden gebruikt ter ondersteuning van intuïtieve interacties tussen mens en machine, zoals bij augmented reality en virtual reality. Bewegingsherkenning kan ook gebruikt worden om allerlei apparaten meer intuïtief aan te sturen complementair aan de bestaande interfaces zoals stemcontrole of moderne touchscreens.

In tegenstelling tot bestaande bewegingssensoren zoals infraroodcamera's is Imecs radar niet gevoelig voor lichtomstandigheden en weet hij de privacy te behouden. Een radar is immers niet in staat mensen te herkennen. Imecs oplossing is bovendien bijzonder compact: de radar kan onzichtbaar geïntegreerd worden in bijna elk apparaat zoals een laptop, smartphone of schermrand.