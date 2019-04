Imec opent testsite voor geconnecteerde wagens aan de E313

Aan de E313 in Deurne heeft het onderzoekscentrum Imec maandag een testsite geopend om de mogelijkheden van communicerende wagens uit te proberen. Vlaanderen kondigde het project vorig jaar al aan en investeert 3,5 miljoen euro.

De zelfrijdende wagen is nog niet voor morgen. Maar stukjes van de nodige technologie worden ondertussen wel al getest - ook in Vlaanderen. In aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) stelden imec en de partners het testproject 'Smart Highway' voor: weginfrastructuur voor geconnecteerde voertuigen.

Vlaanderen investeert 3,5 miljoen euro in de permanente testsite, maar ook de universitaire instellingen en privé-partners investeren. Vanuit Europa vloeit er via imec en KU Leuven samen ongeveer 1,5 miljoen euro naar het 'Smart Highway' project dat onderdeel is van het Europees project 'Concorda', dat ook in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje loopt.

"Hier op de E313 in Antwerpen hebben we bewust de lastigste test gecreëerd, op een van de drukste knooppunten in Europa", zegt business development manager Bart Lannoo van imec/UAntwerpen die het testproject leidt.

De apparatuur op het dak van de wagen moet op termijn in één chip huizen. © imec

Nog geen technologische keuze gemaakt

Maandag werd ter hoogte van de eerst geplaatste radio-infrastructuur aan de E313 in Deurne een eerste test opgezet. Die toont hoe geconnecteerde voertuigen - uitgerust met radiomodules op het dak en rekenkracht in de koffer - automatisch remmen wanneer een wagen voor hen een noodstop maakt. In de test gebeurt de communicatie zowel met een wifi-variant (ITS-G5) als met het 4G-netwerk (in dit geval met Telenet en Ericsson). De test toont ook het verschil met het tragere lidar: een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt via laserpulsen.

"Belangrijk is dat er nog géén technologische keuzes gemaakt werden. Autofabrikanten hebben ook nog geen keuze gemaakt over de meest geschikte technologie. We laten hier bewust de mogelijkheid om meerdere technologieën tegelijk te testen", stelt Bart Lannoo: "Ook 5G kunnen we bijvoorbeeld nadien makkelijk toevoegen als extra testtechnologie."

Ecosysteem

De 'Smart Highway' staat open voor autofabrikanten, telecomoperatoren, netwerkleveranciers en applicatieproviders. Onder meer Toyota, BMW, Ericsson, Telenet en Septentrio maken al deel uit van het ecosysteem. Aan onderzoekskant werken UAntwerpen, UGent, de VUB en KU Leuven samen. Maar volgens Lannoo is er zeker ruimte voor meer partners die willen experimenteren. Onder meer met FLIR, Siemens en Accelleran staan al extra samenwerkingen gepland. Specifiek met Accelleran draait dat rond 5G. De bedoeling is om de testsite later verder uit te breiden richting de Antwerpse Ring, en nadien mogelijk ook richting Nederland. "Hier testen we het netwerk waarbij snelheid en stabiliteit het allerbelangrijkste zijn. Wij zien dit ook als een belangrijke stap richting zelfrijdende wagens", aldus minister Philippe Muyters.

Voor minister Ben Weyts kadert dit project in het verder terugdringen van verkeersongevallen en het verbeteren van de doorstroming in het verkeer. "In 90% van alle ongevallen ligt een menselijke fout aan de basis. Computers zijn betere bestuurders dan ons, of kunnen van ons betere chauffeurs maken. Het laaghangende fruit rond het verhogen van de verkeersveiligheid is ondertussen ook geplukt, maar dit project biedt ladders om nu ook het andere fruit te gaan plukken", besluit Weyts die verwacht dat de autofabrikanten snel mee willen gaan: "Adaptieve cruise control en snelheidslimieten gaan volgens mij snel standaard worden in nieuwe wagens. Zeker omdat we vasthouden aan ons plan om veel meer trajectcontroles te gaan inzetten."

Weyts wil dit doen door dubbelgebruik van de ANPR-camera's die federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon liet plaatsen voor criminaliteitsbestrijding.