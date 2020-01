MICLEDI, een spin-off van imec, krijgt 4,5 miljoen euro aan startkapitaal. Daarmee wil het bedrijf microLED-displays ontwikkelen voor augmented reality-brillen.

Het startkapitaal is hoofdzakelijk afkomstig van imec's investeringstakken imec.xpand en FIDIMEC, beiden dochters van imec. Ook PMV investeert mee.

MICLEDI legt zich toe op integratietechnolgoie voor microLEDs op 300mm siliciumschijven, dat het samen met imec ontwikkelt. Zo wil het microLEDs inzetten voor augment reality-brillen die zo op hun beurt goedkoper worden en een betere batterijduur krijgen (omdat ze minder stroom verbruiken). Het gaat volgens het bedrijf om de kleinste en helderste beeldschermen ter wereld.

Het concept werd twee jaar geleden gelanceerd door de start-up die sindsdien kon incuberen bij imec en imec.xpand.

"Opdat in de toekomst AR-brillen de smartphone zouden kunnen vervangen, is een aantal essentiële vernieuwingen aan de huidige displaytechnologie nodig. Bij MICLEDI maken we dit mogelijk met displays die honderd keer helderder zijn dan de commercieel beschikbare alternatieven", zegt Dr. Soeren Steudel, medeoprichter van MICLEDI. Hij richtte het bedrijf op samen met Dr. Alexander Mutyashiun. Het bedrijf zelf wordt geleid door Sean Lord, die eerder al ervaring opdeed in de halfgeleiderindustrie.

Het startkapitaal is hoofdzakelijk afkomstig van imec's investeringstakken imec.xpand en FIDIMEC, beiden dochters van imec. Ook PMV investeert mee.MICLEDI legt zich toe op integratietechnolgoie voor microLEDs op 300mm siliciumschijven, dat het samen met imec ontwikkelt. Zo wil het microLEDs inzetten voor augment reality-brillen die zo op hun beurt goedkoper worden en een betere batterijduur krijgen (omdat ze minder stroom verbruiken). Het gaat volgens het bedrijf om de kleinste en helderste beeldschermen ter wereld.Het concept werd twee jaar geleden gelanceerd door de start-up die sindsdien kon incuberen bij imec en imec.xpand."Opdat in de toekomst AR-brillen de smartphone zouden kunnen vervangen, is een aantal essentiële vernieuwingen aan de huidige displaytechnologie nodig. Bij MICLEDI maken we dit mogelijk met displays die honderd keer helderder zijn dan de commercieel beschikbare alternatieven", zegt Dr. Soeren Steudel, medeoprichter van MICLEDI. Hij richtte het bedrijf op samen met Dr. Alexander Mutyashiun. Het bedrijf zelf wordt geleid door Sean Lord, die eerder al ervaring opdeed in de halfgeleiderindustrie.