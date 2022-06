Swave Photonics, een spin-off van onderzoekscentrum imec en de VUB, heeft bij een eerste kapitaalronde 7 miljoen euro opgehaald. Het geld zal worden gebruikt om immersieve 3D-technologie op de markt te brengen.

De metaverse is een soort 3D-versie van het internet, waarin mensen virtueel verbonden worden met hun omgeving, met objecten en met elkaar. Headsets voor augmented reality (AR) en virtual reality (VR) kunnen zo'n virtuele 3D-wereld simuleren, maar de heilige graal voor de metaverse zijn virtuele 3D-beelden, ook holografieën genoemd, die met het blote oog te zien zijn. De HXR-technologie (Holografische eXtended Reality) van Swave maakt dit mogelijk.

Zonder hoofdpijn

'Met Swave willen we de holografische technologie bouwen die nodig is om de metaverse tot leven te brengen', zegt Theodore Marescaux, CEO en oprichter van Swave Photonics. 'Onze HXR-pixeltechnologie zal de manier veranderen waarop we beelden en video's ervaren. Mensen van overal ter wereld zullen kunnen deelnemen aan meeslepende videoconferenties en een 3D-ervaring beleven alsof ze samen aan een vergadertafel zitten.'

Swave's HXR-technologie richt zich op een breed scala aan toepassingen: niet alleen metaverse-platformen maar ook 360-graden holografische muren, 3D-gaming, AR/VR/XR-brillen, videoconferenties en displays voor voertuigen of voor in de ruimtevaart. De Swave-technologie zal daarnaast ook holografische headsets mogelijk maken die meeslepende 3D AR/VR/XR-ervaringen bieden met zeer hoge resolutie, scherptediepte en kijkhoeken van 180 tot 360 graden. En dat alles zonder de hoofdpijn die sommige gebruikers ervaren met conventionele headsets.

Swave ontwikkelt grote chipversies, van 2 op 2 centimeter, voor holografische displaytoepassingen en kleine versies, van 0,5 op 0,5 centimeter, voor ultralichte draagbare toestellen. In 2023 zullen de eerste HXR-chipsamples naar verwachting beschikbaar zijn voor massaproductie. Deelnemende investeerders in de kapitaalophaling waren onder meer imec.xpand, het Flanders Future Techfund en interuniversitair fonds QBIC.

