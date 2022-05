De Genkse technologiestart-up SOLiTHOR heeft een investering van tien miljoen euro binnengehaald.

De extra 10 miljoen zal worden gebruikt om betaalbare en betrouwbare vastestofbatterijen te ontwikkelen, onder meer om in elektrische voertuigen in te zetten. SOLiTHOR is trouwens een spin-off van het Leuvense onderzoekscentrum imec.

De batterijen die vandaag gebruikt worden in elektrische voertuigen, werken op basis van een vloeibaar elektrolyt, dat ionen tussen de anode en de kathode, de positieve en de negatieve pool, verplaatst. Vastestofbatterijen vervangen dat vloeibaar elektrolyt door een vaste elektrolyt, wat een erg goede geleider is voor ionen. Daardoor hebben de nieuwe batterijen een hogere autonomie, betere performantie, langere levensduur en een hogere veiligheid dan de klassieke batterijen. Er is bovendien minder kobalt nodig om de lithium-vastestofbatterij te produceren. Volgens SOLiTHOR moet het ook mogelijk zijn de volledige batterij te recycleren.

Imec heeft de afgelopen tien jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de technologie, SOLiTHOR zal het productieproces verder op zich nemen en de batterijen commercialiseren. 'We zijn opgetogen over deze nieuwe spin-off, die een van onze meest beloftevolle technologieën naar de markt zal brengen', zegt Olivier Rousseaux, directeur venturing bij imec. 'We zijn overtuigd van het enorme potentieel: we kunnen onze koolstofvoetafdruk verder verminderen door de elektrificatie van ons transport.' De tien miljoen euro kapitaal is opgehaald in een investeringsronde geleid door imec.xpand en ondersteund door investeringsmaatschappij LRM, klimaatbedrijf Nuhma en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

