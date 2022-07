Onderzoeksorganisatie imec stapt in het euROBIN-netwerk. Het netwerk specialiseert zich in internationaal onderzoek naar AI-robotica.

Bedoeling van euROBIN is om enkele belangrijke vragen rond 'AI-based robotics' te beantwoorden. De organisatie bevat een 31 partners in veertien landen. Voor België wordt de bevoegde partner dus imec. 'Imec heeft veel relevante technologieën om robots te laten omgaan met ongestructureerde omgevingen en die te verkennen terwijl ze betrouwbare en veilige interacties uitvoeren met mensen', zegt professor Bram Vanderborght, onderzoeker bij Brubotics, VUB en imec in een persbericht. 'Onze onderzoekers in robotica en AI werken aan applicaties zoals cobots, exoskeletten, sociale robots, droens en zachte robots. Met euROBIN willen we het onderzoek naar mensvriendelijke robotica versnellen.'

