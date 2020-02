Imec heeft een zeer kleine radiozender ontwikkeld die in een pil past. Daarmee moet het mogelijk worden om een elektronische pil in te slikken die vanuit het lichaam data doorstuurt.

De zender en antenne meten 3,5 mm bij 15 mm en wordt momenteel voorgesteld op de ISSCC conferentie. De bedoeling is om de kleine radiozender in een elektronische pil te verwerken die kan worden ingeslikt en zo data kan verzamelen en live doorsturen vanuit de spijsvertering.

Vandaag gebeurt onderzoek daarrond vooral via stoelganganalyse of endoscopische inspectie maar volgens imec zijn dat slechts momentopnames. Een elektronische pil kan de inwendige processen gedurende langere tijd monitoren en live doorsturen tot buiten het lichaam. Het is de bedoeling dat de pil via de natuurlijke weg het lichaam weer verlaat en dus niet wordt verteerd.

. © imec

De uitdaging in de ontwikkeling zit hem volgens imec niet enkel in het kleiner maken van de zender. Ook moet het radiosignaal sterk genoeg zijn om data in real time doorheen het lichaamsweefsel te sturen en moet het geheel energiezuinig zijn zodat het gedurende het hele traject data kan doorsturen.

Parallel aan de kleine radiozender werkt imec ook aan de sensoren die in zo'n elektronische pil zitten. Wanneer zo'n meetpil op de markt komt is nog niet duidelijk. Imec focust zich vooral op de ontwikkeling en het kleiner maken van de technologie. Daarna is het aan partners om het al dan niet op de markt te brengen.

De zender en antenne meten 3,5 mm bij 15 mm en wordt momenteel voorgesteld op de ISSCC conferentie. De bedoeling is om de kleine radiozender in een elektronische pil te verwerken die kan worden ingeslikt en zo data kan verzamelen en live doorsturen vanuit de spijsvertering.Vandaag gebeurt onderzoek daarrond vooral via stoelganganalyse of endoscopische inspectie maar volgens imec zijn dat slechts momentopnames. Een elektronische pil kan de inwendige processen gedurende langere tijd monitoren en live doorsturen tot buiten het lichaam. Het is de bedoeling dat de pil via de natuurlijke weg het lichaam weer verlaat en dus niet wordt verteerd.De uitdaging in de ontwikkeling zit hem volgens imec niet enkel in het kleiner maken van de zender. Ook moet het radiosignaal sterk genoeg zijn om data in real time doorheen het lichaamsweefsel te sturen en moet het geheel energiezuinig zijn zodat het gedurende het hele traject data kan doorsturen.Parallel aan de kleine radiozender werkt imec ook aan de sensoren die in zo'n elektronische pil zitten. Wanneer zo'n meetpil op de markt komt is nog niet duidelijk. Imec focust zich vooral op de ontwikkeling en het kleiner maken van de technologie. Daarna is het aan partners om het al dan niet op de markt te brengen.