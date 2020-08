imec stelt een prototype voor van een radarchip die kleine bewegingen kan detecteren. De chip is klein en verbruikt weinig stroom, waardoor ze onder meer in smartphones kan worden ingezet.

De chip kan gebruikt worden om contactloos lichaamsfuncties te registreren, of om gebaren te herkennen. Maar kan ook een hartslag vanop vijf meter afstand detecteren of nauwkeurig de snelheid en positie van een voetganger bepalen.

Dat gebeurt door radiogolven te laten weerkaatsen, waarbij het frequentieverschil de afstand tot het doel helpt bepalen. De radarchip doet dat onder meer door de frequentie met 12 procent te laten toenemen in 51,2 milliseconden. Dankzij een hoge modulatiebandbreedte van 7,2 GHz is er een zeer fijne resolutie mogelijk van wat wordt geregistreerd.

Omdat het om een prototype gaat zijn er nog geen commerciële toepassingen. Maar het idee is dat de chip door haar afmetingen (4,15 mm²) en laag stroomverbruik (62 mW) ook kan worden ingezet in toestellen op batterijen, zoals smartphones. Ook start de chip in één microseconde, waardoor hij pas moet worden ingeschakeld wanneer het nodig is.

"Ons radarontwerp is zeer compact en energiezuinig, waardoor het kan geïntegreerd worden in smartphones, gezondheidstrackers en wearables", zegt Barend van Liempd, programmamanager radar bij imec.

"Daardoor worden die apparaten zich bewust van hun omgeving, waardoor we ze op een andere manier zullen gaan gebruiken. De telefoon op het nachtkastje kan met een ingebouwde radar bijvoorbeeld slaapkwaliteit registreren door vanop afstand ademhaling en de variatie in hartslag op te volgen. Evengoed kan de radar andere activiteiten herkennen, wat een brede waaier aan nieuwe toepassingen opent die het comfort en de betrouwbaarheid van gezondheidstracking kunnen verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan baby-monitoring, sport, gepersonaliseerde geneeskunde of ouderenzorg."

De volgende stap voor imec is op zoek gaan naar bedrijven die mee in de markt willen stappen om met de radarchip nieuwe oplossingen te ontwikkelen.

