Projectontwikkelaar Immobel heeft een aanvraag tot bouwvergunning ingediend om de Proximus Torens te herbestemmen. Bedoeling is om één toren te behouden als kantoorgebouw, terwijl de andere dienst zal doen als woontoren met plaats voor 300 wooneenheden en 93 studentenkamers.

Midden maart maakte Immobel bekend de grondige renovatie van het hoofdkantoor van telecomgroep Proximus te hebben binnengehaald. Nu doet de projectontwikkelaar zijn definitieve plannen uit de doeken. Die kaderen in de nieuwe visie van het Brussels Gewest om de Noordwijk een nieuw elan te geven.

Duurzaamheid

De basis van de torens zal naar achteren worden verplaatst, waardoor meer dan 2.250 vierkante meter extra ruimte wordt gecreëerd. Op het gelijkvloers van beide torens zullen verschillende commerciële, horeca- en andere openbare ruimten komen. Beide torens worden ook uitgerust met onder meer sportfaciliteiten, gemeenschappelijke ruimtes, een grote semiopenbare binnentuin en nieuwe groene ruimten.

Daarnaast wil Immobel ook volop inzetten op duurzaamheid. Minstens 75 procent van de huidige structuur zal worden behouden. Bestaande materialen zullen zo veel mogelijk op de site of elders worden hergebruikt of gerecycleerd. Het project mikt ook op CO2-neutraliteit. Voor de verwarming en koeling zal gebruikgemaakt worden van geothermische energie, terwijl een groot bassin ervoor moet zorgen dat regenwater zowel de groenaanleg als de toiletten van voldoende water kan voorzien.

