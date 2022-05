Volgens medeoprichter Mars Geuze van het Nederlandse Hardt kan er in 2030 een commerciële hyperloop in Europa aangelegd zijn. Zijn bedrijf werkt mee aan een testbaan in Veendam, waarvan de bouw deze zomer begint. In 2027 denkt Hardt alle veiligheidstests te hebben doorlopen en klaar te zijn voor het echte werk.

'Veel landen hebben interesse en veel bedrijven werken aan hyperloopsystemen', zegt Geuze. Hij geeft aan dat er dan ook veel vooruitgang is geboekt met het transportsysteem sinds Tesla-topman Elon Musk in 2013 met het idee kwam om een magneetzweeftrein door een vacuümbuis te laten reizen. Daardoor kunnen met relatief weinig energie hoge snelheden worden bereikt.

Wereldwijde standaard

Ook Hardt heeft de laatste jaren grote stappen gezet. Zo werkte het bedrijf intensief mee aan het opzetten van één wereldwijde standaard voor hyperloops. In juni verhuist Hardt naar een nieuw hoofdkantoor in Rotterdam. Met de nieuwe topman Bertrand van Ee, die eerder aan het roer stond van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, bereidt de onderneming zich nadrukkelijk voor op de mogelijke aanleg van een commerciële hyperloopverbinding.

Als je een dijk wil bouwen, bel je de Nederlanders. Het zou mooi zijn als dat ook voor hyperloops gaat gelden.

'Het wachten is nu nog op een land dat als eerste een baan aan wil leggen', klinkt het. Wat Geuze betreft, kan dat ook een korte verbinding zijn naar bijvoorbeeld een luchthaven. 'Als je dat als eerste doet, levert je dat expertise op en ook een specialistische industrie. Als je een dijk wil bouwen, bel je de Nederlanders. Het zou mooi zijn als dat ook voor hyperloops gaat gelden.'

De hyperloop biedt volgens Geuze veel voordelen ten opzichte van hogesnelheidstreinen. 'Het is goedkoper om aan te leggen, gebruikt minder stroom, neemt minder ruimte in en is veel flexibeler.' De hyperlooptreinen kunnen namelijk naadloos van richting wisselen naar een andere buis, net als een auto op de snelweg.

Een impressie van het interieur van de Hardt Hyperloop. © Hardt

