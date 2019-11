In beeld: CIO of the Year 2019

In het gezelschap van heel wat collega-CIO's en andere IT-executives werd Filip Michiels uitgeroepen tot CIO of the Year 2019. Op het evenement maakte Data News ook bekend welke organisaties een award in de wacht slepen voor ICT/Digital Project of the Year. Snuif nog even de sfeer op met deze fotoreportage. Met dank aan de aanwezigen, sprekers en partners.