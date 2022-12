In beeld: CIO of the Year 2022

Voor de 15de editie van CIO of the Year mocht het wat meer zijn. Hét event van het jaar waarin Belgische ICT-successen gevierd worden kreeg een extra Belgisch tintje met het thema bier. Mét de lancering ook van het eigen Data News bier: St. Isidorus. Maar bovenal vierden we vier terechte winnaars: een nieuwe CIO of the Year (Philippe Van Belle) én drie ICT/Digital Project of the Year awards. Proficiat aan de winnaars en genomineerden. Dank aan alle enthousiaste aanwezigen, juryleden, sponsors en partners.

© Leyla Hesna