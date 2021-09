In beeld: Data News Awards 2021

Eindelijk kon het weer: Data News Awards 2021 voelde als een soort bevrijdingsfeest. Proficiat aan alle genomineerden en winnaars. Veel dank aan sponsors en partners, en zeker aan de 850 aanwezigen die hun best deden om het thema 'Stay Wild' in te vullen. Een terugblik in foto's.

