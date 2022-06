In beeld: Data News Awards 2022

Met maar liefst 1.300 waren jullie op de Data News Awards for Excellence 2022: een absoluut record! Jullie maakten er samen een schitterend feest van en vulden zo het thema 'The Art of Networking' perfect in. Een terugblik op een zeer gesmaakte avond. Dank aan alle aanwezigen, partners en sponsors.

