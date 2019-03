In beeld: She goes ICT 2019

De elfde editie van She goes ICT leverde opnieuw twee verdiende winnaressen op. Ruim tweehonderd piekfijn uitgedoste gasten waren er bij en maakten er samen een geslaagde avond van. Alvast enkele eerste impressiebeelden: meer foto's volgen later op de dag! Dank voor jullie aanwezigheid.