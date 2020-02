In beeld: She Goes ICT 2020

200 aanwezigen op 20-02-2020 zagen hoe 2 dames bijzonder blij waren met hun kersverse titel als ICT Woman of the Year en Young ICT Lady of the Year. Proficiat aan de winnaars én de genomineerde dames. Geniet nog even na met deze fotoreportage. Veel dank aan de sprekers, aanwezigen en sponsors.