In beeld: She Goes ICT 2021

Rima Farhat en Ayla Cremmery zijn de ICT Woman en Young ICT Lady of the Year 2021. Dat werd bekend gemaakt in de 13de editie van She Goes ICT die voor de allereerste keer live vanuit onze coronaproof studio uitgezonden werd. Proficiat aan de winnaressen én finalistes. Dank ook aan alle kijkers en onze partners!