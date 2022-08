Met de start van het nieuwe schooljaar begint ook CoderDojo opnieuw met sessies waar kinderen gratis spelenderwijs leren programmeren.

CoderDojo organiseert al enkele jaren programmeerlessen voor kinderen van 7 tot 18 jaar. Het doet dat met tal van vrijwilligers waar kinderen op een creatieve manier en spelenderwijs de basis van programmeren krijgen aangeleerd.

'Voor de buitenwereld lijkt coderen misschien een beetje saai, maar eigenlijk is het echt een leuke hobby', zegt Cindy Smits, General Manager van CoderDojo Belgium.

'De toekomst is digitaal, en wie kan programmeren en coderen, heeft de wereld aan zijn voeten. Dat blijkt elk jaar weer wanneer we zien wat voor coole projecten de deelnemende jongeren ontwikkelen. Bij CoderDojo Belgium willen we jongeren aanzetten om de wereld ten goede te veranderen dankzij hun digitale vaardigheden. Want alle innovatieve projecten, van smartphones tot levensreddende robots, zijn ontwikkeld door creatievelingen die ooit leerden programmeren.'

De komende maand starten in verschillende steden nieuwe sessies. Dat is vooral in Vlaanderen, maar ook in en rond Brussel, in Luik en rond Charleroi zijn intussen CoderDojo's terug te vinden. De lijst met alle beschikbare plaatsen en hun startdata kan je hier terugvinden.

