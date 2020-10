Apple stelde deze week de iPhone 12 voor zonder lader of oortjes. Maar in Frankrijk is het bedrijf wettelijk verplicht de oortjes alsnog mee te leveren.

De nieuwe iPhone krijgt enkel een lightning-naar-usb C kabel mee waarmee het mogelijk is om te snelladen aan een usb-C poort op laptops. Voor andere oplaadmogelijkheden rekent het bedrijf op aparte accessoires of oude opladers van klanten. Ook de oortjes worden voortaan geschrapt, een besparing die Apple verpakt als een milieumaatregel.

Maar universeel is de maatregel niet. Macrumors merkte op dat de Franse website van Apple wel de oortjes vermeldt. Dat heeft te maken met een wet die alle smartphonefabrikanten verplicht om een 'handsfree kit' mee te geven. Die moet kinderen onder de 14 jaar beschermen tegen elektromagnetische straling.

De wet redeneert dat hoewel er geen bewijs is dat zulke straling schade veroorzaakt, er wel voorzichtigheid is geboden, zeker bij kinderen wiens lichaam nog in ontwikkeling is. Een telefoonmaker die handenvrij bellen (of beter gezegd: bellen zonder dat het toestel tegen het hoofd wordt gehouden) niet mogelijk maakt kan boetes van 75.000 euro krijgen.

